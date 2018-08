Quem circular pelas dependências do Mercado Público de Porto Alegre, a partir da semana que vem, verá uma movimentação diferente no local. Entre segunda e terça-feira (13 e 14), terão início as obras de restauração das escadas laterais do prédio. A reforma foi financiada pelos permissionários e faz parte do projeto do Plano de Prevenção Contra Incêndio.

