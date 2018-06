O governador gaúcho José Ivo Sartori inaugura nesta quinta-feira, em Sananduva, as obras de mais de 170 quilômetros de estradas do Contrato de Restauração e Manutenção de Rodovias da Região de Erechim, no Nordeste do Estado. A solenidade está agendada para as 11h no CTG Doze Braças, no quilômetro 2 da ERS-126.

