Restauradora cria sistema de travamento antifurto para preservação de monumentos históricos

A restauradora Alice Prati, coordenadora do Projeto SOS Monumento, criou um método inovador na área de patrimônios urbanos em prol da preservação dos monumentos históricos: sistema de travamento antifurto de placas e adereços metálicos. O sistema inovador contra furtos foi implantado há 18 meses em um dos monumentos arquitetônicos urbanos mais atacados de Porto Alegre.

Por sua experiência adquirida nas pesquisas que realizou durante a execução do projeto SOS Monumento, ao longo de mais de uma década, chegou à conclusão de que uma das maiores e mais graves degradações das obras urbanas, além das pichações, era o furto de placas e adereços de metal.

Baseando-se nisso, desenvolveu a técnica de travamento antifurto para placas e adereços com o apoio do Instituto Alice Prati. Assim sendo, em sigilo e sem custo para o erário, desenvolveu e executou o projeto em um dos monumentos da cidade de Porto Alegre. Desde então, as placas recolocadas e travadas sofreram três tentativas de furto em 18 meses, porém sem êxito, pois ambas as placas de bronze permanecem em seus lugares no monumento. “Três tentativas de furto sem êxito nos revelam o sucesso do sistema que tanto pode fazer pelas saqueadas e degradadas obras urbanas de Porto Alegre”, salientou Alice Prati, que coloca à disposição o projeto da Prefeitura sem a cobrança de royalties.

