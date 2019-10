Um velório no nordeste da Alemanha terminou no hospital para alguns dos presentes, involuntariamente drogados. Após o funeral, acidentalmente lhes foi servido um bolo feito à base de haxixe, informou a polícia de Rostock nesta terça-feira (29). Assado pela filha de 18 anos de uma funcionária do local, o bolo foi acidentalmente servido aos presentes.