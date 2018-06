Restaurante da família de Cristiano Ronaldo abre em Gramado, na Serra Gaúcha

A família de Cristiano Ronaldo, em parceria com a Gramado Parks e a Chocolate Lugano, inaugura em Gramado, na Serra Gaúcha, na próxima quinta-feira (05), às 19h30min, o restaurante Casa Aveiro by Dolores.

Trata-se do único estabelecimento gastronômico de culinária portuguesa da cidade e que vai oferecer exclusivo cardápio de receitas originais de Dolores Aveiro, mãe de CR7. Cabe destacar que foi como cozinheira que a matriarca dos Aveiro, sustentou a família durante anos no Funchal, capital da Ilha da Madeira e origem do clã.

Localizado no centro de Gramado, na Avenida Borges de Medeiros 2507, o Casa Aveiro terá capacidade para 200 clientes, gerando 50 empregos diretos. O cardápio contará com diversas opções de pescados e também carnes, além de uma carta de vinhos com os melhores rótulos de Portugal.

Acompanhamento perfeito, para o Bacalhau à Brás, prato favorito de Cristiano Ronaldo. A decoração do restaurante, a cargo da arquiteta Pollyana Pizzutti, privilegia a união do rústico com o moderno em meio a azulejos portugueses e fotografias, exaltando um ambiente familiar, refinado e acolhedor. Segundo Kátia, a inspiração é sua mãe, Dolores, tendo a família como a base do empreendimento.

