Restaurante em Nova York vende pizza folheada a ouro por mais de 6 mil reais cada uma

Um restaurante que fica em Manhattan, em Nova York (Estados Unidos), chamou a atenção após incluir um sabor bem diferente de pizza em seu cardápio: folheada a ouro.

Pelo valor de US$ 2 mil (cerca de R$ 6,5 mil), o cliente do “Industry Kitchen” pode degustar a pizza 24k (em referência a 24 quilates): com folhas de ouro, queijo stilton, foie gras, trufas francesas e caviar do Mar Cáspio. Ou seja, US$ 250 (o equivalente a R$ 813) por fatia.

Aos interessados, um aviso: o pedido tem de ser feito com 48 horas de antecedência.

Comentários