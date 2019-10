Restaurante Gambrinus completa 130 anos de história

O Gambrinus, restaurante mais antigo e tradicional do Rio Grande do Sul, está completando 130 anos de funcionamento no Mercado Público de Porto Alegre. O estabelecimento faz parte da história da capital desde 1889 e acompanhou muitas transformações da cidade ao longo do tempo.

Desde 1964 o estabelecimento pertence à família do atual proprietário, João Melo. Ele conta que está extremamente feliz com a chegada do aniversário do restaurante e com as manifestações de carinho que o local tem recebido. “A receptividade e o amor que as pessoas têm com o Gambrinus me motiva a investir em inovações, mas sempre mantendo a tradicional característica do restaurante”, afirma.

João, que participou recentemente de um dos maiores eventos sobre gastronomia do mundo, a Feira Anuga, na Alemanha, também conta que pretende lançar novidades com a marca própria. “Estou avaliando o lançamento de novos rótulos de cerveja e também outros produtos”, destaca. O Gambrinus é nacionalmente conhecido pelo seu tradicional bolinho de bacalhau, receita única que vem desde a época em que os portugueses assumiram o local. Além de trabalhar com um cardápio bem variado com peixes e carnes, também possui opções de pratos do dia com comida tipicamente regional. O atendimento também é uma atração diferenciada do restaurante, no qual os garçons há anos atendem a clientela com muito bom humor e gentileza.E é com essas características únicas que atrai turistas de todo país para sentar em suas mesas históricas e curtir toda a essência centenária do restaurante.

História

Gambrinus foi fundado em 1889, inicialmente como ponto de encontro de uma confraria de alemães. Eles solicitaram à Intendência um espaço para encontros festivos. E passaram a preparar petiscos para o grupo e, mais tarde, a atender o público em geral. O negócio ainda pertenceu a italianos – os irmãos Finato, nos anos 1930 – até chegar a mãos portuguesas. Antônio Dias de Melo assumiu em 1964. Seu irmão, João Dias de Melo, entrou na sociedade alguns anos depois e hoje, o estabelecimento é comandado pelos filhos deles.