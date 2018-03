Restaurante O Butiá prepara menu especial para a Páscoa

Quer programa melhor para a Páscoa do que conhecer um lugar diferente, conviver com a natureza, degustar pratos preparados com capricho e amor, e de quebra ainda escutar shows ao vivo? Tudo isso pode ser vivenciado no Butiá, antiga fazenda às margens do Guaíba, com acesso pela zona sul de Porto Alegre ou por Viamão.

Por lá, a ideia é descobrir o encontro do Guaíba com a Lagoa dos Patos e lançar um novo olhar para um lugar que fica há menos de uma hora do centro da Capital. Itapuã é o local ideal para sair da rotina e passar um tempo de qualidade com a família e os amigos, desfrutando de um verdadeiro paraíso de águas limpas, vegetação abundante e um pôr-do-sol inesquecível.

Quem escolher o feriado de Páscoa para conhecer todos os encantos do Butiá será agraciado com um cardápio de almoço especial (servido nos dias 30 e 31 de março e 1º de abril) e shows ao vivo (31 de março e 1° de abril).

A experiência do almoço com vista para o Guaíba é incrível e deve ser desfrutada sem pressa. Quem chega no restaurante é recebido com o já tradicional crocante de pão, dessa vez acompanhado de manteiga de limão bergamota.

Menu

Na sequência duas entradas dão o tom do novo menu. A primeira reúne abobrinhas, manjericão, hortelã, parmesão e noz pecã. “Este prato do Francis Mallmann é de uma simplicidade quase obscena. Fizemos algumas adaptações, mas mantivemos aquela mistura de sabores que vai lembrar um final de tarde na horta, quando os aromas dos temperos parecem mais vivos e se misturam ao cheiro da terra”, diz Henrique Theo Möller, proprietário do espaço. A estrela da segunda entrada é a tradicional violinha pescada em Itapuã e comprada direto dos pescadores, servida com mil-folhas de batata, purê de pimentões e geleia de pimenta. Pra quem não come peixe, a alternativa é uma beterraba assada na brasa, quebrada com as mãos e servida com queijo labneh, chips de alho e folhas da própria beterraba.

O prato principal é simples e surpreendente: atum, salsa de tomates e purê de ervilhas. O atum é feito na brasa, em uma churrasqueira improvisada no quintal, o que deixa a carne selada por fora, crua por dentro e com um inconfundível defumado. Como alternativa para quem não come peixe, a sugestão é o risoto de moranga com cogumelos Eringhy assados na brasa.

Para fechar com chave de ouro, a sobremesa tem o jeitinho do outono: strudel de peras, creme de queijo e calda de laranja.

Música

No sábado, a gurizada da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul fará uma apresentação ao entardecer. Quinze integrantes levam a versão pocket da OJRS para entoar músicas clássicas e populares executadas por bateria, teclado, violoncelos, contrabaixo e violinos.

No domingo é a vez da banda Marmota emocionar o público com seu jazz de qualidade. Fundada em 2011, a Marmota é formada pelos músicos André Mendonça (baixo), Bruno Braga (bateria), Leonardo Bittencourt (piano) e Pedro Moser (guitarra).

Reservas

Qualquer um que deseja passar o dia no Butiá precisa reservar algum dos serviços pelo site www.obutia.com. O pagamento deve ser feito na saída em dinheiro ou cartão de crédito ou débito (Visa, Master, Elo, Amex e Dinners). Após a reserva, a pessoa recebe uma senha por e-mail, que dará permissão para entrar no local.

Valores

Entrada – não é cobrado valor de entrada para a fazenda, apenas necessário uma consumação mínima de R$ 60 – em dias de show, R$ 30 é para a banda, sendo a consumação de R$ 30.

Almoço – R$ 130 por pessoa (bebidas não incluídas)

Piquenique – R$ 180 cesta para duas pessoas

Hambúrguer – R$ 48 por pessoa

Passeio de barco com uma hora de duração – R$ 60

Trilhas – R$ 35 por pessoa. São guiadas por condutores ambientais locais no Parque Estadual de Itapuã, a menos de 10 quilômetros do Butiá. Você vai precisar ir até lá com seu próprio carro. O valor é pago diretamente ao condutor ambiental local. Saídas às 10h, 12h, 14h e 16h.

Horário de abertura: Os visitantes podem chegar a partir das 12h. O almoço começa a partir das 12h30 e o hambúrguer a partir das 16h.

