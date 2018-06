Restaurantes e bares com promoções durante o Mundial são atrativos para 60% dos brasileiros, revela pesquisa

O clima do Mundial está contagiando o Brasil. Uma pesquisa realizada pela Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) relevou que o movimento em bares e restaurantes aumentou de 25% a 30% durante o torneio. As promoções relacionadas ao tema são um dos atrativos para aumentar o fluxo nos estabelecimentos nesse período, segundo o Núcleo de Estudos Sodexo.

Um levantamento feito em junho deste ano com 928 pessoas em todo o País revelou que 60% dos entrevistados sairiam de casa para assistir às partidas do Mundial em restaurantes e bares com promoções relacionadas ao tema. Além disso, dos brasileiros que pretendem gastar para assistir aos jogos fora de casa, 65% gastarão até R$ 50, 25% pretendem desembolsar até R$ 100 e 10% pretendem gastar mais de R$ 100 por jogo.

“O resultado do levantamento reforça a importância em oferecer promoções nos estabelecimentos comerciais e criar ofertas personalizadas que caibam no bolso dos consumidores. Essa estratégia é fundamental para incentivar o público a frequentar bares e restaurantes durante o Mundial e incrementar o faturamento durante o período. Nesse contexto, estamos aproveitando o clima do evento para impulsionar a estratégia e ampliar o alcance do Festival Sodexo, realizado durante este mês, e que neste ano conta com a participação de 200 restaurantes por todo Brasil”, comentou o diretor da rede de estabelecimentos da Sodexo Benefícios e Incentivos, Antônio Alberto Aguiar.

Quando perguntados sobre com quem assistiriam ao Mundial, a principal alternativa apontada foi família (64,3%), seguida por amigos (22,4%), colegas de trabalho (4,8%) e sozinhos (8,5%). Ainda segundo o levantamento, caso não assistam aos jogos em restaurantes e bares com promoções durante a competição, os entrevistados declararam que as duas principais alternativas para acompanharem o campeonato serão: em casa (58,8%) e na casa de familiares (23,2%). Além disso, alguns também pretendem assistir aos jogos no trabalho (5,5%), em bares e restaurantes – sem promoção (8,5%) ou em espaços públicos com telão (4%).

Festival

A Sodexo Benefícios e Incentivos realiza até 30 de junho a 10ª edição do Festival Sodexo. “A iniciativa acompanha as tendências do mercado gastronômico e cria oportunidades para que os restaurantes aumentem suas vendas, agregando valor genuíno aos nossos parceiros. Além disso, é uma chance para nossos consumidores terem acesso à novos sabores e experiências únicas por um preço acessível, o que contribui para aumentar o engajamento nas empresas clientes Sodexo”, disse Aguiar.

O festival oferece aos usuários do cartão Sodexo Refeição Pass, menus exclusivos nos restaurantes credenciados – são três formatos de cardápio: entrada e prato principal; prato principal e sobremesa; e entrada, prato principal e sobremesa.

Os preços variam entre R$ 41,90 (São Paulo e Rio de Janeiro) e R$ 38,90 (demais cidades) e incluem diversas opções de comida italiana, árabe, sabores regionais brasileiros, entre outras. Na edição deste ano, o número de estabelecimentos participantes cresceu 32% em comparação ao ano passado. Os usuários podem conferir os locais participantes pelo aplicativo Sodexo Club e também por meio do site https://www.sodexobeneficios.com.br/sodexo-club/festivais/.

