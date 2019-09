Restaurantes e cinema do Praia de Belas têm 50% de desconto de segunda a quinta-feira

O Partiu Cinema entrou em sua 4ª edição e reúne entretenimento, gastronomia e descontos especiais entre os dias 4 e 26 de setembro no shopping Paraia de Belas, em Porto Alegre. Até o dia 26 a ação vai oferecer desconto de 50% no valor dos ingressos para qualquer sessão nas seis salas do GNC Cinemas. A promoção vale de segundas à quintas-feiras. Além disso, haverá isenção do estacionamento pelo período de cinco horas para quem participar.

A expectativa para este ano é superar os 10 mil espectadores registrados em 2018. Alguns restaurantes também estarão participando: Dado Garden Grill, Kaichili, Bistrô Variettá e Mamma Mia.

“Cada vez mais queremos transformar momentos de lazer em uma experiência completa aqui no shopping para que nossos clientes aproveitem com a família e amigos. E nada melhor do que viabilizar descontos e facilidades para que isso aconteça”, destaca Ângela Sosa, Gerente de Marketing do Praia de Belas Shopping.

Descontos

Dado Garden Grill

Desconto de 50% no segundo buffet.

Kaichilli

Desconto de 50% no prato Totopos Mexicanos, petisco que serve até duas pessoas.

Variettá Bistrô

Desconto de 50% no prato do acompanhante, que deve ser de igual ou menor valor do primeiro pedido.

Mamma Mia

Desconto de 50% de desconto no rodízio do acompanhante.

