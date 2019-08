Restituições do 3º lote do Imposto de Renda de 2019 serão pagas hoje

A Receita Federal paga nesta quinta-feira (15) as restituições do terceiro lote do Imposto de Renda de Pessoas Físicas (IRPF) de 2019, além de lotes residuais de anos anteriores. Conforme o Fisco, serão pagos R$3,8 bilhões a mais de dois milhões de contribuintes. Destes, R$3,63 bilhões correspondem a declarações do IR 2019, ano-base 2018. Os depósitos serão corrigidos em 2,58%, de acordo com a remuneração da Selic. Segundo a Receita, esse lote contempla quem transmitiu a declaração até o dia 6 de abril.

Entre aqueles que receberão a restituição do terceiro lote estão contribuintes idosos, com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e os que têm como maior fonte de renda o magistério.

Saiba como consultar sua restituição

As consultas podem ser feitas pelo site da Receita Federal, no aplicativo para tablets e smartphones ou pelo Receitafone (número 146).

