O governo socialista da Espanha aprovou um decreto para exumar o ditador Francisco Franco de um mausoléu nas proximidades de Madri. A decisão provoca divergências políticas no país, abrindo muitas feridas do passado. A medida tem forte oposição da família do ditador e da oposição conservadora. O decreto-lei deverá ser aprovado pela Câmara Baixa do Parlamento no próximo mês.

