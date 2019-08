Resultado da Expoagas 2019 supera expectativas

O resultado da Expoagas 2019, um dos principais eventos do segmento de varejo no Estado, foi divulgado na tarde dessa quarta-feira (21) pelo presidente da Agas, Antônio Cesa Longo e superou as expectativas. A Expoagas 2019 ocupou o Centro de Eventos Fiergs em Porto Alegre durante três dias. A feira, que teve início na terça (20) encerra na noite desta quinta (22).

Neste ano, a Expoagas reuniu 372 expositores e mais de 50 mil pessoas visitaram o evento que atingiu R$ 539 milhões em negócios. Um crescimento de 6% em relação a edição passada. Em 2019, a 38º Convenção Gaúcha de Supermercados apresentou mais de 800 lançamentos de equipamentos, produtos, embalagens e sabores para os visitantes. Além disso, a Expoagas contou com seminários, painéis e oficinas técnicas.

Um estudo realizado pelo Instituto Segmento mostrou que 91% dos expositores pretendem estar presentes em 2020. “A sensação é de dever cumprido. O Brasil inteiro veio nos prestigiar e realizar negócios. Tivemos 12 países presentes aqui buscando produtos gaúchos. Temos os supermercadistas saindo daqui mais motivados”, destacou Longo.

Além disso, Longo informou que um dos setores que mais teve vendas durante a feira foi o de equipamentos. “Isso demonstra que o setor está otimista e que quer retomar investimentos”, comentou.

