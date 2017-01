Resultado do Sisu, que oferece vagas em universidades pÃºblicas, serÃ¡ divulgada no dia 30 deste mÃªs

As inscrições para a primeira edição do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) 2017 começam no dia 24 de janeiro e seguem até as 23h59min do dia 27 deste mês. O resultado da chamada regular será divulgado no dia 30 de janeiro. O edital foi publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (19).

Serão ofertadas 238.397 vagas em 131 instituições públicas de ensino superior. O número é maior do que o oferecido no ano passado, quando foram disponibilizadas 205.514 vagas.

O sistema seleciona candidatos de acordo com o desempenho no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). As notas do exame de 2016 foram divulgadas nesta quarta-feira (18). Estudantes que fizeram qualquer uma das três edições do Enem realizadas em 2016 e que não tenham tirado zero na redação estão aptos a concorrer a vagas pelo sistema.

O candidato poderá se inscrever em até duas opções de vagas. As notas de corte mudam ao longo do dia e podem ser acompanhadas , por isso o estudante consegue saber quais as chances de ele conseguir a vaga.

O período para o aluno manifestar interesse pela lista de espera vai de 30 de janeiro até as 23h59min do dia 10 de fevereiro. Não poderá participar o aluno que tenha sido selecionado para o curso correspondente à sua primeira opção na chamada regular do Sisu. (AG)

Comentários