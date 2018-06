A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos informa, por meio da Divisão de Manutenção de Águas Pluviais, os primeiros dados dos serviços de dragagem do arroio Dilúvio. Pelo menos 80 toneladas de materiais já foram retirados do trecho, entre as ruas Silva Só e São Vicente, na Capital. As intervenções, que começaram no dia 8 de maio, devem se estender até agosto deste ano.

Deixe seu comentário: