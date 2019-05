Retirada de casinhas que abrigam cachorros de rua tem prazo definido pela Prefeitura de Porto Alegre

Por Anna Dalbem*

A Prefeitura de Porto Alegre definiu nesta sexta-feira (24) o prazo para as casinhas que abrigam cachorros de rua, no bairro Jardim do Salso, na Zona Leste, serem removidos. Na próxima segunda (27), o condomínio, representado pela síndica Rosana Pereira de Oliveira, terá 10 dias para retirar as casinhas. Caso a decisão não seja cumprida, ela será multada em pelo menos R$ 4 mil. Segundo Rosana, a notificação ainda não foi recebida, mas está em estado de choque com a desumanidade com os animais de rua e seus protetores. “Com essa atitude não é somente as casinhas que estão sendo prejudicadas, e sim todo o trabalho dos protetores, defensores, amigos e cidadãos de bem que ajudam e protegem todos os animais indefesos”, afirma a síndica.

A prefeitura irá sugerir três alternativas para não deixar os cães desabrigados: a adoção pela síndica, pelo próprio condomínio ou por outros interessados, através do abrigo municipal. Atualmente, cerca de 75 cachorros vacinados e castrados aguardam adoção na Unidade de Saúde Animal Vitória.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

