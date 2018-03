Retirada de dinheiro da poupança superou depósitos em 708 milhões de reais em fevereiro

Os saques da caderneta de poupança superaram os depósitos em R$ 708 milhões em fevereiro, informou o BC (Banco Central) nesta terça-feira (6). No mês passado, os depósitos somaram R$ 158,700 bilhões e, as retiradas, R$ 159,408 bilhões.

É o quarto ano seguido com fuga de recursos da poupança em fevereiro. Segundo o BC, porém, a retirada de recursos registrada no mês passado é menor que a verificada nos meses de fevereiro dos três anos anteriores.

Nos dois primeiros meses deste ano, ainda de acordo com o BC, as retiradas de recursos da poupança superaram os depósitos em R$ 5,909 bilhões. Foi o melhor resultado para este período desde 2014 – quando houve ingresso líquido (acima dos saques) de R$ 3,603 bilhões na modalidade.

Em todo ano passado, os depósitos superaram os saques em R$ 17,12 bilhões na tradicional modalidade de investimentos.

Volume total de recursos na poupança

Mesmo com a saída líquida de recursos na poupança, o estoque dos valores depositados, ou seja, o volume total aplicado, registrou alta em fevereiro.

No fim de janeiro de 2018, o saldo da poupança estava em R$ 722,363 bilhões. Já em fevereiro deste ano, o estoque total de recursos aplicados na poupança somou R$ 724,547 bilhões.

Isso acontece porque, além dos depósitos e das retiradas, os rendimentos creditados nas contas dos poupadores também são contabilizados no estoque da poupança. Em fevereiro deste ano, os rendimentos somaram R$ 2,891 bilhões.

Atratividade da poupança

Com a queda dos juros básicos da economia em 2017 e no início deste ano, a caderneta de poupança passou a render menos.

Pela norma em vigor, há corte no rendimento da poupança sempre que a taxa Selic estiver abaixo de 8,5% ao ano. Nessa situação, a correção anual das cadernetas fica limitada a um percentual equivalente a 70% da Selic, mais a Taxa Referencial, calculada pelo BC.

Hoje a Selic está em 6,75% ao ano. Como a regra prevê que a correção da poupança seja de 70% dessa taxa, ela está hoje em 4,725% ao ano, mais Taxa Referencial.

Mas a queda de rendimento afeta também as aplicações conhecidas como prefixadas, ou seja, que têm por base a Selic.

De acordo com cálculos da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac), a caderneta de poupança ganha de fundos com taxa de administração de 1% ao ano em caso de resgate em até seis meses, empata se o período de saque for entre seis meses e um ano e perde acima de um ano.

Analistas avaliam que o Tesouro Direto, programa que permite que pessoas físicas comprem títulos públicos pela internet, via banco ou corretora, sem necessidade de aplicar em um fundo de investimentos, também pode ser uma boa opção para os investidores. O programa tem atraído a atenção de aplicadores nos últimos anos.

