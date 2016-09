Retirada uma das locomotivas do trem envolvido em acidente com caminhão carregado de combustível em Pelotas

Já foi retirada uma das locomotivas do trem envolvido no acidente com um caminhão-tanque no quilômetro 65 da BR-392, em Pelotas, na Região Sul do Estado, na manhã desta quarta-feira (7).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, falta ainda o bitrem e a outra locomotiva.

Com o choque, um tanque de 25 mil litros vazou para dentro de um banhado. Equipes trabalham na contenção e retirada do óleo. Outro tanque de 30 mil litros está em fase final de transferência.

PRF, Ecosul e Fepam acompanham toda a operação que tem previsão de retirada dos conjuntos por volta das 22h.

