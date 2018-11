Retirada urgência do projeto do IPTU

Atendendo a um pedido dos vereadores ao líder do governo da Câmara Municipal, Mauro Pinheiro (Rede), o governo decidiu na tarde desta quarta (14) retirar a urgência do projeto que atualiza a planta do IPTU. Pinheiro conversou com vereadores e bancadas dos partidos a respeito da proposta. O requerimento com a solicitação foi encaminhado pelo prefeito de Porto Alegre ao presidente da Câmara.

