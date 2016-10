Retomada a votação do projeto que regulamenta o Uber em Porto Alegre

A Câmara dos Vereadores de Porto Alegre retomou, na manhã desta quinta-feira (20), a votação do projeto de lei do Executivo que regulamenta os aplicativos de transporte individual de passageiros como Uber, Cabify e WillGo na Capital. A sessão extraordinária começou às 9h45min e deverá prosseguir durante todo o dia no plenário Otávio Rocha.

Até o início desta tarde, haviam sido rejeitadas a emenda 2, de autoria de Mendes Ribeiro (PMDB); a de número 3, de Dinho do Grêmio (DEM); a 4, 5, 6 e 7, ambas de Dr. Thiago (DEM). A emenda 8, da bancada do PT, foi aprovada. As emendas 25, 46 e 56 estão prejudicadas. No total, foram apresentadas 57 emendas ao projeto, sendo que a de número 52 foi retirada pelo próprio autor, o vereador Cláudio Janta (SD).

O esquema de segurança na Câmara é o mesmo montado no dia 29 de setembro, quando a matéria da prefeitura começou a ser votada. Os representantes dos motoristas de aplicativos e os taxistas, que receberam senhas, marcam presença nas galerias do plenário.

Comentários