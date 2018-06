Passo Fundo contará com um posto do CVV (Centro de Valorização da Vida), voltado para o apoio emocional e prevenção do suicídio. A entidade, que atende por meio do telefone 188, estima que ao menos 28 moradores do município gaúcho tiraram a própria vida em 2016. Mais informações podem ser obtidas no site www.cvv.org.br.

