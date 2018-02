Retorno do carnaval deve ter 190 mil veículos na Freeway em direção à Capital

A Triunfo Concepa estima que cerca de 190 mil veículos passem pela praça de pedágio de Santo Antônio da Patrulha em direção a Porto Alegre no final do feriado de carnaval. São previstos 50 mil veículos nesta segunda-feira (12), 75 mil na terça-feira (13) e outros 65 mil na quarta-feira de Cinzas (14).

Para encontrar melhores condições de fluidez, a concessionária e a PRF (Polícia Rodoviária Federal) recomendam que os motoristas viajem nos seguintes horários: segunda-feira (12): antes das 16h; terça-feira (13): antes do meio-dia e quarta-feira (14): a partir das 14h.

Entre sexta-feira (09) e sábado (10), 154 mil veículos se deslocaram pela Freeway em direção ao litoral. Os intervalos com maior concentração de veículos ocorreram na sexta-feira à noite e no sábado de manhã. Não houve nenhum óbito no trecho administrado pela concessionária neste carnaval, nem acidentes com feridos com gravidade.

Uso do acostamento como faixa adicional

A Triunfo Concepa pode liberar o acostamento para tráfego na volta do litoral, em conjunto com a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) e a PRF, do km 1,5, em Osório, ao 26, em Santo Antônio da Patrulha.

Para saber se o acostamento está liberado ao tráfego, os motoristas devem ficar atentos à sinalização na rodovia, feita com painéis de luzes piscantes. Quando eles estiverem ativados, o tráfego pelo acostamento é autorizado, mas apenas neste trecho. Ao trafegar no acostamento como faixa adicional a velocidade máxima permitida passa a ser de 70 km/h. A liberação de tráfego no acostamento, bem como sua interrupção, é amplamente divulgada pelos canais de comunicação da concessionária.

Operação Papa Fila

Conforme o fluxo na praça de pedágio de Gravataí, a concessionária fará a Operação Papa Fila, que consiste em disponibilizar funcionários para recolherem as tarifas de pedágio já nas filas. Dessa forma, ao passar pela cabine, basta que os motoristas apresentem comprovante de pagamento, o que contribui com a fluidez no tráfego.

