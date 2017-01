Retorno do Litoral Norte tem movimento intenso nas rodovias gaÃºchas

O movimento de veículos prossegue intenso porém constante neste domingo na rodovia BR-290, a Freeway, no sentido Litoral Norte–Porto Alegre, devido ao retorno de quem escolheu as praias as praias do Rio Grande do Sul e Santa Catarina para comemorar o Ano Novo. De acordo com a Concepa, até as 23h, mais de 50 mil carros já haviam retornado para a Capital e Região Metropolitana desde o início da tarde.

Até então não haviam sido identificados pontos de congestionamento, nem mesmo nos trechos mais críticos, como as imediações da divisa entre os municípios de Glorinha e Gravataí. O trânsito tem momentos de lentidão nas proximidades do quilômetro 40 da estrada, em Santo Antônio da Patrulha, porém sem registro de ocorrências.

A fim de facilitar o fluxo, entre Osório em Santo Antônio da Patrulha, no sentido Litoral–Porto Alegre, o acostamento foi liberado como pista-extra para os automóveis no final da tarde. A expectativa da concessionária é de que ao menos 140 mil carros devam passar pelos postos de pedágio da Freeway até esta segunda-feira.

Já na BR-101, bem como nas rodovias ERS e 030 e 040, Rota do Sol e Estrada do Mar, , o movimento oscila entre o moderado e o intenso entre Torres e Osório, também sem áreas de lentidão.

