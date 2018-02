No “retrato do momento”, o Governo está distante dos 308 votos necessários para aprovar a reforma da Previdência em fevereiro. A avaliação é do diretor do Diap (Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar), Antônio Augusto de Queiroz, que enumera três pontos que indicam a dificuldade do Planalto em mobilizar a base aliada na Câmara. Segundo Queiroz, os parlamentares estão “muito desgastados” devido à aprovação de projetos impopulares em 2017; os diversos incentivos fiscais, em meio à crise, confirmam que o “contingenciamento de recursos é mentira” e, principalmente, a proximidade das eleições.

Derrota iminente

À Coluna, Queiroz aponta que, diante do cenário de derrota iminente, o mais provável é que o governo adie a votação da PEC da Previdência.

Nitroglicerina

Avançaram as tratativas do acordo de delação premiada do ex-ministro presidiário Geddel Vieira Lima com a Procuradoria-Geral da República. Vem bomba aí.

Algoz

O ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, chamado de “algoz de Geddel”, se reuniu com o presidente do PPS, deputado Roberto Freire, e praticamente sacramentou sua filiação ao partido para disputar a deputado federal nas eleições.

Trajetória

Foi depois de denúncia de Calero – de interferência de Geddel para liberar uma obra em Salvador – que o ex-ministro despencou do Palácio do Planalto para o presídio da Papuda.

Probabilidade

A consultoria de análise política e econômica Eurasia prevê em mais de 70% a probabilidade de o ex-presidente Lula estar fora da disputa para a Presidência nas eleições de outubro.

Indicativo

A Eurasia sinalizou para o mercado que a rejeição do habeas corpus – para que Lula não seja preso –, pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça), reforça o indicativo de naufrágio da candidatura do petista.

Pouco caso

A Comissão de Ética Pública da Presidência fez pouco caso da representação de servidores públicos contra o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun (PMDB-RS).

Chantagem

O assunto sequer entrou em pauta na reunião do colegiado na segunda-feira, 29. O Fonacate (Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado) acionou a Comissão após Marun afirmar que o Governo condicionaria a liberação de recursos ao apoio de governadores à reforma da Previdência.

Como está

O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, confirma que todos os ministérios que ficarem vagos – após os titulares saírem para disputar as eleições – permanecerão sob o comando dos partidos que já chefiam as pastas.

Sucessor

Blairo, inclusive, indicou seu o sucessor no MAPA ao presidente Temer durante recente viagem à Davos, na Suíça.

Samba, Salomão

O poeta Jorge Salomão será o padrinho da primeira feijoada de carnaval da Associação dos Embaixadores do Rio, sábado, no Sofitel de Ipanema. O homenageado comemora 50 anos de carreira.

Sustentabilidade

Instituto MRV lançou o Educar para Transformar, terceira chamada pública de projetos, que apoiará quatro iniciativas sociais voltadas para educação e sustentabilidade. Mote deste ano será “Educação transformadora com foco no desenvolvimento sustentável”.

Ponto final

“A rejeição da reforma da Previdência, que era algo extremamente forte, agora não tem mais essa força”

Do líder do Governo no Senado, Romero Jucá (MDB-RR)

