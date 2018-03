A CIC (Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul) receberá nesta segunda-feira (12) o governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, como palestrante da reunião-almoço. A palestra de Sartori está marcada para o meio-dia. Para associados o valor do ingresso é de R$ 50 e para não associados será cobrado R$ 70.

