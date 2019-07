Reunião-almoço da Federasul receberá o deputado Jerônimo Goergen e o secretário de desburocratização, Paulo Uebel

A Medida Provisória 881/19, denominada MP da Liberdade Econômica, será o tema da reunião-almoço Tá na Mesa da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), que será realizado em parceria com o Instituto de Estudos Empresariais (IEE), excepcionalmente nesta sexta-feira (19). O encontro contará com a presença de duas autoridades para falar sobre os avanços que a MP trará à economia brasileira: o relator do texto, deputado federal e o secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Paulo Uebel.

A Medida Provisória já foi aprovada em Comissão Especial nesta quinta-feira (11) e segue agora para votação no plenário da Câmara dos Deputados. A MP da Liberdade Econômica estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício da atividade econômica no País, prevendo pontos como a redução de burocracia para abertura de startups e pequenas empresas, o fim do eSocial e a criação da carteira de trabalho digital, substituindo a da papel.

A Federasul fica no Largo Visconde de Cairú, 17, no Centro de Porto Alegre.

