Reunião da CCJ sobre Previdência é adiada para próxima terça-feira

Alcolumbre explica que decidiu adiar a votação para que senadores possam, junto dele, participar de uma audiência hoje com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli. Segundo Alcolumbre, os senadores irão ao STF protocolar um recurso para suspender a decisão do ministro Luís Roberto Barroso que autorizou, na semana passada, buscas e apreensões no gabinete do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), investigado por suposto recebimento de propina de empreiteiras.