Reunião em Brasília decidirá se Estados permanecem na Reforma da Previdência

Um movimento realizado de forma intensa no final de semana, com o protagonismo do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e o ministro da Economia, Paulo Guedes, tenta articular um consenso entre os governadores, para a inclusão dos Estados no texto da reforma da Previdência. Tão logo seja contabilizado um consenso mínimo, será confirmada uma reunião em Brasília na terça-feira, para bater o martelo.

Governadores querem também mais recursos

Rodrigo Maia quer dos governadores o que considera ” uma manifestação pública da construção de um entendimento” para encorajar os deputados das diversas bancadas a aprovarem o texto. Há porém dificuldades que vão além do texto da reforma. Alguns governadores afirmam que a reforma como está não resolve o problema de caixa dos Estados. Por conta disso, eles reivindicam que, ao lado da reforma da Previdência, sejam aprovados projetos que aumentem os recursos dos governos locais.

PSL gaúcho briga para tirar Crispim do comando

Há um intenso movimento para que o presidente do PSL gaúcho Nereu Crispim renuncie. Esta movimentação tem a ver com os processos a que ele responde no Tribunal Superior Eleitoral para impugnação do mandato eletivo, decorrentes de investigações da Polícia Federal sobre o suposto uso de laranjas na campanha eleitoral de 2018. Crispim prometeu assumir a direção do partido por 60 dias, prazo que se encerra nesta segunda-feira. Mas decidiu permanecer.

Semana para decidir sobre privatizações

O governador Eduardo Leite priorizou esta semana,a definição dos projetos de privatização da CEEE,CRM e Sulgás, que poderão ser votados na terça-feira pela Assembleia Legislativa. Através do líder do governo, Frederico Antunes (PP) está sendo realizado um trabalho junto à base para resolver as principais dúvidas ainda existentes.

O destino dos recursos das privatizações

O governador Eduardo Leite fez questão de esclarecer as principais dúvidas em torno das privatizações. Trata-se do destino dos recursos gerados pela possível venda. Sobre isso, o governador tem afirmado taxativamente que “vamos resolver o passado para poder investir no futuro”. O dinheiro, assegura, será aplicado em passivo, não no custeio do Estado.

Propostas aceleram renegociação da dívida

A aprovação definitiva das privatizações deverá reduzir o passivo do Estado, que atualmente impede o ingresso no Regime de Recuperação Fiscal. O próximo passo, segundo o governador, será recuperar o crédito internacional “para permitir novos investimentos para a saúde e a segurança, por exemplo, para melhorar os serviços prestados.”

