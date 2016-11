Reunião em Brasília define estratégia para desoneração tributária da cadeia de reciclagem

O coordenador do Comitê Sinplast de Reciclagem, Luiz Henrique Hartmann, esteve nesta quarta-feira (23/11), em Brasília, para definição da estratégia a ser utilizada na busca pela desoneração tributária da cadeia da reciclagem no Brasil. A reunião, capitaneada pelo deputado federal Carlos Gomes (PRB), contou ainda com a presença de representantes da Câmara Nacional dos Recicladores de Materiais Plásticos da Associação Brasileira da Indústria do Plástico (Abiplast).

Segundo Hartmann, o objetivo é criar uma identidade tributária própria para a matéria-prima plástica reciclada, diferenciando-as dos produtos virgens. “O setor é composto de 1.084 empresas em todo o país, que empregam mais de 10 mil pessoas, e sofre com a tributação que trata de forma igual estruturas produtivas completamente diferentes. Se não houver revisão desta matéria, muitos postos de trabalho podem ser fechados”, alertou o deputado, que preside, em nível nacional, a Frente Parlamentar em Defesa da Cadeia Produtiva da Reciclagem. No Brasil, o plástico representa 14% do material descartado, segundo o Instituto Nacional de Pesquisa Aplicada (IPEA).

