3 de dezembro de 2019

No próximo dia 21 de dezembro o Réus Futebol Clube realiza, das 15h às 19h, mais um evento dedicado às crianças, em especial as do bairro Viamópolis, em Viamão. O local será a arena da baixada, localizada na parada 40 de Viamão. O evento é aberto a crianças do projeto e da comunidade. Haverá brinquedos, pipoca, cachorro quente, bolo, achocolatado, presentes, atrações artísticas e musicais variadas.

Histórico do clube

Multicampeão do futebol de várzea da Região Metropolitana, o clube fundado há 48 anos vem mudando a vida de centenas de crianças do bairro. É que há mais de 10 anos o clube também integra, sociabiliza e oferece entretenimento e lazer em torno do esporte para cerca de 500 crianças na faixa entre 5 a 13 anos, que encontram no local motivação para dividir alegria e momentos agradáveis com outros colegas e amigos, longe das ruas.

Aos sábados, o clube oferece aulas de futebol com o professor voluntário Matheus Pereira, prata da casa, ex-jogador das categorias de base do São José de Porto Alegre.

Calendário cheio

Todas as datas festivas do calendário, como Pascoa, Dia das Crianças e Natal, são celebradas pelo Réus Futebol Clube, permeadas por um objetivo único, segundo o diretor social do clube, Daniel Petró Alano:

“Promover a cada momento um dia mais feliz para toda a criançada que faz parte de nossa comunidade”, afirma.

Apoio à iniciativa

Ainda conforme Alano, o clube busca permanentemente apoio tanto de pessoas físicas quanto de empresas que queiram colaborar com recursos financeiros, alimentos ou parcerias em prol da criançada.

“Um exemplo cabe ao Sindilat, que em todos os eventos da entidade faz sua colaboração, assim como a Colombo Estruturas para Eventos, a Martinelli Advogados, a Loja Rei Salomão, a Prefeitura Municipal de Viamão e vários outros doadores físicos que contribuem com valores e mão de obra”, relata o diretor.

“A atual diretoria do clube é exemplo de empenho e dedicação”, elogia Alano. “Foi na atual gestão que o clube se encontrou com a solidariedade, fomentando o futebol que é o carro chefe do clube, mas prestando ao mesmo tempo total apoio aos eventos solidários, hoje, o clube se tornou referência na cidade de Viamão no que diz respeito a solidariedade”, comemora.

Parceiros para reconstrução

De acordo com o diretor do Réus Futebol Clube, há alguns anos a entidade contava com espaço para atendimento médico e odontológico, mas um temporal que caiu sobre a cidade há cerca de 5 anos destruiu as instalações. Agora, que através de parcerias, poderão ser restabelecidas, dependendo no momento de voluntariado.

Interessados podem contatar o diretor do clube através dos telefones: (51) 996799473 – whatts ou (51) 98443.7597 e pelo e-mail daalano@gmail.com.

As doações podem ser feitas por meio de depósito identificado na conta corrente do Clube: Banco Banrisul – Agência: 0783 – Conta Corrente: 06009562.0-0 – CNPJ: 23254700/0001-08.

