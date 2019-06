Réus pedem anulação de delação premiada da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro 

Os advogados de defesa dos empresários Miguel Iskin e Gustavo Estellita, presos na Operação Fatura Exposta, da Lava Jato, pediram a anulação da delação premiada do ex-subsecretário de Saúde do Rio de Janeiro César Romero. As defesas alegam que uma perícia feita pela Polícia Federal no telefone do delator mostrou que ele mentiu durante o depoimento e quebrou o acordo com o Ministério Público Federal (MPF). A delação de Romero envolveu políticos e empresários nos desvios da saúde, em um processo envolve o ex-governador Sérgio Cabral.

A Operação Fatura Exposta, realizada em abril de 2017, desvendou um esquema de corrupção na Secretaria Estadual de Saúde. Iskin e Estellita, sócios de uma fornecedora de materiais hospitalares para a Secretaria Estadual de Saúde, foram presos na ocasião. Além deles, também foi preso na operação o ex-secretário estadual de Saúde Sérgio Côrtes.

A investigação teve como base a delação premiada de César Romero, subordinado a Sérgio Côrtes quando o mesmo chefiava a secretaria. Romero contou detalhes sobre a cobrança e a divisão da propina paga pelos empresários em troca de contratos com a Secretaria Estadual de Saúde e o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into). Mas, segundo a defesa de Iskin e de Estellita, César Romero mentiu aos procuradores da força-tarefa da Lava Jato ao não falar da participação da ex-esposa dele no recebimento da propina que era destinada a ele.

