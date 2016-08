Revelada a origem de um dos meteoros mais estranhos já vistos na Terra

Um dos meteoros mais estranhos já vistos na Terra pode ter sua origem finalmente revelada. Encontrado em janeiro de 2000 no Canadá, cientistas levantaram a hipótese de que a rocha teria vindo do Cinturão de Kuiper, região do Sistema Solar que se estende para além da órbita de Netuno, nosso último planeta.

A análise, publicada pelo periódico The Astronomical Journal, foi baseada em várias simulações sobre o desenvolvimento do Sistema Solar.

Os cientistas do The Southwest Research Institute sugeriram que a força gravitacional de planetas como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno tenha em algum momento lançado rochas do Cinturão de Kuiper ao cinturão de asteroides localizado entre Marte e Júpiter – mais próximo da Terra.

Outro estudo, sem relação com o instituto, descobriu evidências de que um quinto planeta gasoso teria existido no nosso Sistema Solar, antes de Júpiter tê-lo “expulsado”, o que torna a hipótese sobre as origens do meteoro ainda mais provável.

Encontrado no Lago Tagish, apenas uma parte do objeto ficou intacta após atingir a atmosfera da Terra. Na época, alguns estudiosos classificaram o meteoro como “tipo D”, uma classe de asteroides com composições diferentes de todas já identificadas no cinturão de asteroides e mais comum em planetas gasosos.

Após essas descobertas, muitos cientistas acreditam que o objeto espacial seja o achado mais remoto de todo o nosso Sistema Solar. Entre todos os meteoros e meteoritos que caíram na Terra até hoje, só esse veio de uma área mais distante do que o cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter.

A boa notícia é que a Nasa aprovou recentemente uma visita da missão New Horizons a um objeto visto no Cinturão de Kuiper. Então, todas essas especulações poderão ser estudadas em breve.

Comentários