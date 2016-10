Revisão das aposentadorias por invalidez concedidas pelo INSS ligou um sinal de alerta nos bancos que oferecem crédito consignado

A revisão das aposentadorias por invalidez concedidas pelo INSS (Instituto Nacional de Seguro Social) ligou um sinal de alerta nas concessões de crédito consignado. Safra e Daycoval já suspenderam os novos empréstimos a esses beneficiários temendo um aumento no número de calotes quando o governo começar o pente-fino, em março do ano que vem. A possibilidade de os demais bancos seguirem o movimento, no entanto, não é consenso.

A restrição hoje é para aposentados com menos de 60 anos, um universo de 1,2 milhão de beneficiários do INSS que precisará passar por nova perícia para comprovar a condição de invalidez. A expectativa do governo é que 5% dos pagamentos sejam cancelados. Apesar do risco maior de calote, o movimento não deve se estender aos grandes bancos, diz Luis Miguel Santacreu, da Austin Ratings. Ele lembra que consignado é um crédito barato, com garantia do desconto em folha e índice de calotes baixo.

