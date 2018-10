Nesta sexta-feira, a partir das 13h, o auditório Araújo Vianna (avenida Osvaldo Aranha nº 685) recebe estudantes para uma revisão geral com dicas para a prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2018. A iniciativa, com entrada franca, é promovida pelo curso Unificado e UniRitter, em parceria com a prefeitura de Porto Alegre. O cadastro deve ser feito no site agenciaclio.rds.land/superaulaenem.

