Foi prorrogado, até 31 de agosto, o prazo para submissão de artigos científicos para a 13ª edição da Revista Estudos Legislativos. A revista divulga, no formato de artigos científicos, produções de relevância para a área legislativa. Neste número, serão aceitos, preferencialmente, artigos nas temáticas: 30 anos da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul e A Revolução Farroupilha.