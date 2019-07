Revista “Expressão do Cooperativismo Gaúcho 2019” foi lançada no evento Tá na Mesa

No final da manhã desta quarta-feira (03), foi lançada a revista Expressão do Cooperativismo Gaúcho 2019, na sede da Federasul, durante o Tá na Mesa, no Palácio do Comércio, Centro Histórico de Porto Alegre. Desde 2011 a publicação traz as informações sobre os resultados das cooperativas do Rio Grande do Sul.

O presidente do Sistema da Ocergs, Vergilio Perius, apresentou um panorama sobre os dados das 437 cooperativas ativas que em 2018 faturaram 48,2 bilhões de reais. Um crescimento de 12,13% em relação ao ano anterior. As cooperativas contaram com 2,9 mil associados e empregaram 63,8 mil pessoas em treze ramos diferentes das atividades econômicas.

“Nos últimos quatro anos, nossas cooperativas registraram crescimento no faturamento na ordem de 54,63%, uma média de 11,60% ao ano, que justifica a força do movimento cooperativo gaúcho e o esforço de 2,9 milhões de associados”, revelou o presidente da Ocergs.

O ramos mais forte do cooperativismo gaúcho é a agropecuária. São 128 cooperativas com 350,2 mil produtores associados, e empregam 36,6 mil trabalhadores. Foi registrado em 2018 um faturamento de R$ 31,7 bilhões, um aumento de 19,22 % ao período anterior.

Seguido da agropecuária, vem o ramo da saúde com um faturamento de R$ 6,8 bilhões e crescimento de 5,7% em relação a 2017. E a terceira atividade destaca é a do crédito com uma conquista de R$ 7,6 bilhões em 2018.

