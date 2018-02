O Gaes (Grupo de Ações Especiais) da Susepe (Superintendência dos Serviços Penitenciários) executou revista nas celas da Galeria A do Instituto Penal de Novo Hamburgo (regime semiaberto) para estabelecer a disciplina e a ordem no ambiente prisional. Sob a responsabilidade do delegado Ben Hur Calderon, a operação teve o comando do DSEP (Departamento de Segurança e Execução Penal).

