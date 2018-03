Agentes penitenciários executaram, nessa segunda-feira, a revista no Presídio Estadual de Canguçu. A ação ocorreu para manter a ordem e desarticular possíveis lideranças negativas entre os apenados. A operação foi executada pelos agentes penitenciários da casa prisional, por integrantes da 5ª Delegacia Penitenciária Regional. A atividade também contou com o apoio do Corpo de Bombeiros de Pelotas.

