A revitalização do trecho 1 da Orla do Guaíba foi apresentada quarta-feira (31), como experiência bem-sucedida, em reunião de trabalho do Banco de Desenvolvimento da América Latina – Corporação Andina de Fomento e da Secretaria de Assuntos Econômicos Internacionais do Ministério da Fazenda, em Brasília. Foram abordadas ações em desenvolvimento e as que serão implementadas.

Deixe seu comentário: