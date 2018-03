As obras de revitalização do Cais Mauá começam nesta segunda-feira (5). O projeto prevê 3,2 mil metros de orla com ciclovia, dez praças de lazer e mais de 11 mil metros quadrados de área verde. Além de alavancar o turismo e o desenvolvimento do Centro Histórico de Porto Alegre, vai gerar 28,8 mil novos empregos diretos e indiretos.

