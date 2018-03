Revitalização do Cais Mauá resgata importante cartão postal de Porto Alegre

O turismo gaúcho e de Porto Alegre teve um avanço significativo com a assinatura da ordem de início das obras de um dos mais importantes cartões postais da Capital, o Cais Mauá. O presidente do Sindicato de Hotéis de Porto Alegre (SHPOA), Carlos Henrique Schmidt, esteve presente na solenidade que reuniu entre as autoridades o prefeito Nelson Marchezan Jr. e o governador do Estado José Ivo Sartori.

Schmidt destacou que a revitalização do Cais Mauá beneficiará de forma gradativa o desenvolvimento da cidade, além de incrementar os negócios na região possibilitando a geração de novos empregos. “Para o nosso setor, o Cais é fundamental. Este foi um passo extremamente importante para Porto Alegre. Esperamos que o Consórcio tenha sucesso nas obras, pois já sofremos muito com as idas e vindas desta pauta tão relevante para o turismo e geração de empregos da capital”, ressaltou.

Além disso, a solenidade marca o fim de uma longa espera. Após diversas discussões sobre o impacto ambiental e quais empreendimentos serão construídos no local, o consórcio Cais Mauá bancará o projeto sem contrapartida da Prefeitura de Porto Alegre e do Governo do Estado. Para o presidente do SHPOA, o momento é de planejamento e serenidade no processo. “Mais do que tudo, era necessário tornar aquele espaço ocioso em um grande centro turístico. Não apenas para visitantes, mas para o cidadão porto-alegrense que merece um local digno em uma das áreas mais belas da cidade”, finaliza Schmidt.

O governador Sartori afirmou que este é “um projeto de Estado e não um projeto de governo” e que continuarão trabalhando com transparência neste espaço que é e permanecerá público. “O cais vai pertencer a toda sociedade gaúcha”, disse. As obras devem iniciar na próxima semana.

