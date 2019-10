Revitalização do Gasômetro terá economia de mais de 1 milhão de reais

Com uma economia de mais de R$ 1 milhão aos cofres públicos municipais, a Superintendência de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal da Fazenda homologou, na tarde desta quinta-feira (24), o resultado da concorrência para execução de obras de requalificação da Usina do Gasômetro.

Depois de transcorrido o prazo de recursos, o certame teve seu resultado homologado em favor do Consórcio Rac/Arquibrasil, constituído pela empresa líder Rac Engenharia S/A e a empresa Arquibrasil Arquitetura e Restauração Ltda., de Curitiba.

Com orçamento de R$ 11.449.325,92, a empreiteira possibilita economia de mais de R$ 1 milhão aos cofres públicos, uma vez que a previsão para a reforma era de R$ 12,5 milhões.

Do total a ser investido, R$ 10 milhões virão de empréstimo junto ao CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina) e R$ 1,5 milhões, dos cofres da prefeitura. As obras devem se iniciar a partir da assinatura do contrato e terão duração estimada em 17 meses.