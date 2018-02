Revitart, da Farmácias Associadas, apresenta novidades

A Revitart, marca da Farmácias Associadas voltada ao segmento de beleza e higiene, está com novidades nos 854 pontos de venda da marca no Estado. A linha de cremes da Revitart Basics apresenta dois itens com suas embalagens renovadas: a loção hidratante com 10% de ureia e o sabonete líquido íntimo. O creme de mãos e o creme de arnica, que complementam o mix de cremes da linha, devem chegar às lojas com suas embalagens revitalizadas em breve.

Outra novidade é o difusor de aromas Revitart Bamboo. O produto está disponível em embalagem de 250 ml e é adequado para ambientes de até 30m². A linha de difusores da Revitart também conta com as fragrâncias “Alecrim” e “Limão Siciliano”. As novidades já podem ser encontradas nos pontos de venda da Farmácias Associadas, localizados em 284 municípios gaúchos.

