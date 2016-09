Revitart Make Up chega com nova coleção de maquiagem e linha inédita de esmaltes

Boas notícias para quem é apaixonada por beauty e maquiagem. A Revitart Make Up, marca da

está lançando uma nova coleção completa de maquiagens com cores e texturas que prometem agradar aos mais diferentes estilos, além de uma linha com 14 cores de esmaltes, que figuram pela primeira vez no mix da marca. A coleção de maquiagens traz produtos inéditos como o Primer Facial HD, batons matte em bastão em 12 cores diferentes, paleta de sombras com 12 cores, pó compacto em estilo mosaico e quarteto de corretivos. A máscara de cílios, que já constava na coleção, ganhou funcionalidade 2 em 1, com pincéis diferentes para alongamento e volume. Batons cremosos, pós, bases, blushes, sombras e delineador, que já integravam a marca, foram repaginados e ganharam novas composições e embalagens. As novidades da Revitart Make Up já podem ser encontradas nas mais de 500 lojas da Farmácias Associadas, presentes em 246 municípios do Estado.

