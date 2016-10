Revolução da culinária farroupilha no Parador da Casa da Montanha

O melhor da culinária do Rio Grande do Sul ganhará uma releitura por renomados chefs da atualidade. Essa é a proposta do evento “Revolução da Culinária Farroupilha” que ocorre no Parador Casa da Montanha, em Cambará do Sul, de 21 a 23 de outubro. Nesta edição, a terceira do ano, o tema será “Bioma e Pampa” e terá como convidados especiais o chef gaúcho Vico Crocco e a chef baiana Morena Leite. Eles terão a deliciosa missão de criar pratos com ingredientes típicos locais, mas com uma roupagem contemporânea.

A iniciativa proporciona uma experiência única e incrível, combinando os sabores marcantes da culinária gaúcha, o cenário de uma das regiões mais belas do sul do país e a hospedagem em um dos hotéis mais exclusivos e diferenciados do Brasil. Um encontro especial em um lugar aconchegante, que une charme, conforto e gastronomia. As reservas já podem ser feitas, e mais informações estão disponíveis pelo telefone (54) 3295.7575 ou pelo e-mail reservas@casadamontanha.com.br.

Confira a programação completa:

· Sexta-Feira, dia 21

A chef Fernanda Fioreze, residente do La Caceria, abre o evento com um jantar utilizando carnes de caças típicas do Rio Grande do Sul.

· Sábado, dia 22

Passeio à Fazenda Sabores da Querência e cavalgada pelo local;

Almoço Campeiro que irá valorizar os ingredientes locais da culinária gaúcha;

Bate papo com os convidados especiais, os chefs Vico Crocco e Morena Leite, sobre o Bioma e Pampa do Rio Grande do Sul e sua influência na culinária;

Jantar exclusivo em que o chef gaúcho Vico Crocco convida a renomada chef Morena Leite, do Restaurante Capim Santo, de São Paulo, para produzir as delícias da noite.

· Domingo, dia 23

Tradicional churrasco campeiro feito no fogo de chão, mas com surpresas dos chefs Vico Crocco e Morena Leite.

Chef Morena Leite

A chef cresceu no Quadrado de Trancoso, na Bahia, e, desde pequena, esteve em meio às panelas. Aos dezessete anos deixou a praia e rumou a Paris, na França, para estudar na prestigiada escola de culinária francesa Le Cordon Bleu. Lá se formou em Chef de Cozinha e Pâtisserie dois anos depois. Em 1999, inaugurou a filial paulistana do Restaurante Capim Santo, localizado no coração da Vila Madalena. Em 2000, começou a dar aulas no Atelier Gourmand. Foi convidada a representar o Brasil no Festival da Cozinha Latino Americana, em Chicago, nos Estados Unidos. Lançou, em francês, seu primeiro livro batizado de Brésil Sons et Saveurs (Brasil, sons e sabores). A obra foi premiada na Suécia como o Melhor Livro de Cozinha do Mundo, no quesito inovação. Já levou sua gastronomia a programas televisivos, como Jô Soares e Ana Maria Braga.

Chef Vico Crocco

Por 12 anos viveu na Europa, lá estudou na renomada escola alemã JRE Akademie. Teve a oportunidade de descobrir sua paixão pelas panelas e seus sabores cozinhando com Ulf Dörge no restaurante e vinoteca Walter & Benjamin. Trabalhou ao lado do chef Harald Rüssel, o que possibilitou elaborar pratos regionais e apresentá-los de forma contemporânea. Além disso, atuou com Peter Goosens, considerado um dos melhores chefs do mundo e o melhor da Bélgica.

Parador Casa da Montanha

Charme, gastronomia e hospedagem na mais bela paisagem da Serra Gaúcha. Isso é o que promete o Parador Casa da Montanha, em Cambará do Sul, inaugurado em 2002 pelo Hotel Casa da Montanha de Gramado. Localizado numa fazenda próxima do Parque Nacional dos Aparados da Serra e do Canyon Itaimbezinho, está numa das regiões mais lindas do Brasil, nos Campos de Cima da Serra. Com o conceito Ecovillage, é aconchegante, com estilo rústico e um toque de sofisticação. O Parador oferece 19 cabanas térmicas de luxo, inspiradas nos mais conceituados lodges africanos. Totalmente equipadas, foram especialmente desenvolvidas para suportar o frio desta região. A ideia é de um acampamento, porém sem abrir mão do conforto. Oferece ainda diversos tipos de passeios e aventuras inesquecíveis pela região. O Parador Casa da Montanha integra a lista dos hotéis “Roteiros de Charme”.

