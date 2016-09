Revolução Farroupilha: a proclamação da República Riograndense

Na batalha do Seival, os farroupilhas derrotaram as tropas imperiais. Aproveitando o entusiasmo da vitória, General Antonio de Souza Neto declarou a República Rio-Grandense, em 11 de setembro 1836, lendo o seguinte texto aos cavaleiros que se encontravam em formação “Proclamamos a independência desta Província, a qual fica desligada das demais do Império e forma um Estado livre e independente, com o título de República Rio-Grandense”. A declaração foi realizada no campo dos Meneses, onde trocaram a bandeira Imperial pela da República. Acompanhe aqui diariamente as históricas façanhas da Revolução Farroupilha.

