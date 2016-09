Revolução Farroupilha: A República Juliana

Os farroupilhas estenderam seus domínios ao enviarem uma expedição à Santa Catarina. As tropas foram comandadas por David Canabarro e Giuseppe Garibaldi. A cidade de Laguna foi ocupada e os farroupilhas proclamaram a República Juliana em 1839. Quatro meses depois tropas imperiais expulsaram os rebeldes que retornam para República Rio-Grandense. Foi em Laguna que Garibaldi conheceu a sua futura esposa, Anita Garibaldi, que estaria com ele em todas as lutas. Acompanhe aqui diariamente as históricas façanhas da Revolução Farroupilha.

anita e giusepe

