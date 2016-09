Revolução Farroupilha: o fim da Guerra dos Farrapos

O governo imperial nomeou o General Luis Alves de Lima e Silva para comandar as forças imperiais. Duque de Caxias contava com o exército de doze mil homens enquanto o exército farroupilha estava reduzido a mil combatentes. Os Farroupilhas, enfraquecidos após tantos anos de dura luta, aceitaram a proposta do Império. A Paz do Ponche Verde foi assinada pelo Presidente da República Rio-grandense Gomes Jardim e pelo Duque de Caxias em 28 de fevereiro de 1845. O acordo foi muito vantajoso para os Farroupilhas, pois os revoltosos tiveram ampla anistia; liberdade para os escravos que participaram da guerra; taxação sobre o charque platino importado entre outros benefícios. Assim, encerrava-se a revolta dos Farrapos e a paz voltou ao Rio Grande do Sul. Era o fim dessa ímpia e injusta guerra, que perdurou por dez anos, de 1835 a 1845. História da Revolução Farroupilha.

