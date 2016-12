Reynaldo Gianecchini diz que tem vontade de ter filhos

O ator Reynaldo Gianecchini quer ser pai. Ele contou que foi o seu cachorro, Mano, que o inspirou a querer ter um filho.

“Depois do Mano, o meu buldogue francês, chegar, muita coisa mudou. Sempre gostei de cachorro, mas nunca tinha espaço ou tempo. E agora deu certo! Ele abriu um espaço no meu coração, pois é quase um filho e comecei a pensar bem melhor no assunto de ser pai”, revelou ele, mas disse que não tem pressa.

“Não será agora. Eu quero ser um pai cinquentão, mas isso só vai depender de eu achar a pessoa certa. Se me apaixonar e tiver uma companheira, talvez anime. Não gostaria de ter uma produção independente. Adotar também seria uma ótima alternativa, mas não é a hora ainda.”

Comentários