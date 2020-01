Acontece RGE anuncia investimento de R$ 1 milhão na rede elétrica do interior de Nova Petrópolis

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2020

Prefeito em Exercício, Charles Paetzinger (esquerda) recebe o técnico em obras da RGE, Valdir Eberhadt e o consultor de negócios da RGE Serra, Rafael Dala Brida, no Gabinete Oficial. O secretário adjunto de Planejamento, Coordenação, Trânsito e Habitação, Fábio Müller, acompanhou a visita. Foto: Marcelo Moura/ Comunicação PMNP Foto: Marcelo Moura/ Comunicação PMNP

Representantes da Rio Grande Energia (RGE), em visita à Prefeitura de Nova Petrópolis no dia 17 de janeiro, anunciaram investimentos de, aproximadamente, R$ 1 milhão em melhorias na rede elétrica do Município este ano. Os integrantes da RGE, que foram recebidos pelo prefeito em Exercício, Charles Paetzinger, informaram que as obras no sistema de distribuição elétrica vão beneficiar, diretamente, 17 localidades do interior de Nova Petrópolis. A Administração Municipal vai colaborar com a empresa realizando manutenções e melhorias em estradas vicinais, facilitando o acesso das máquinas e equipes.

O consultor de Negócios da RGE para a região da Serra, Rafael Dala Brida, explicou para o prefeito em exercício e também para o secretário adjunto de Planejamento, Coordenação, Trânsito e Habitação, Fábio Müller, que as melhorias consistem na instalação de dez novos interligadores automáticos a na construção de 6,2 quilômetros de rede de interligação. Ainda de acordo com Dala Brida, as obras beneficiarão as localidades de 13 Colônias, Pinhal Alto, Feliz Lembrança, Nova Harmonia, Santa Inês, Chapadão, Nove Colônias, São José do Caí, Pedancino e São Jacó, além das Linhas Brasil, Araripe, Gonçalves Dias, Riachuelo, Brasil Fundos, Pirajá e Temerária.

Com a instalação dos dez dos novos interligadores, Nova Petrópolis contará com 19 desses equipamentos. Os interligadores, que são operados à distância, tornam mais eficaz o restabelecimento da energia elétrica quando há interrupção do fornecimento de energia, desde que não haja danos físicos na rede. Esses equipamentos também possibilitam que um defeito seja isolado, deixando o menor número possível de pessoas sem energia elétrica enquanto as equipes da RGE trabalham para restabelecer o serviço.

Segundo o Consultor de Negócios da RGE, Rafael Dala Brida, as obras visam a manutenção e o melhoramento da rede. “A ação faz parte do Plano de Manutenção e Expansão executado pela RGE de maneira contínua em toda a área de concessão. São investimentos que oferecem aos clientes um sistema de distribuição de energia ainda mais moderno e confiável, pronto para atender as demandas da região”, pontua Rafael.

Para o prefeito em exercício de Nova Petrópolis, Charles Paetzinger, o investimento da RGE no Município vai melhorar consideravelmente a qualidade de vida dos moradores, principalmente nas comunidades do interior. “As obras planejadas pela RGE eram esperadas há muitos anos pelos moradores, especialmente aqueles que residem no interior de Nova Petrópolis. Recebemos essa notícia com muito entusiasmo e somos gratos à RGE por realizar essas melhorias tão aguardadas por todos nós”, enfatizou Paetzinger.

Para mais notícias sobre Nova Petrópolis acesse o site oficial do Município, www.novapetropolis.rs.gov.br. Na página oficial do facebook da Prefeitura de Nova Petrópolis, facebook.com/novapetropolisrs, encontre informações atualizadas, fotos e vídeos das ações realizadas pela Administração Municipal. Siga Nova Petrópolis no Instagram @prefeituranovapetropolis e no Twitter @prefeituranp.

Voltar Todas de Acontece

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário